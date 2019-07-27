وزير الداخلية يصدر توجيها بشأن آلية منح إجازة السلاح

2019/07/27 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم السبت، توجيهاً بخصوص منح اجازات حيازة وحمل السلاح، فيما شدد على مسألة ان لا يكون ظاهرياً.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، أن “في اطار اهتمام وزير الداخلية، بأهمية وضع ضوابط قانونية جديدة تحدد آلية منح اجازات حيازة وحمل الأسلحة […]

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