صوتي .. بعجز 72 ترليون دينار في موازنة 2020..العراق مقبل على سنة عجفاء

2019/07/27 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن وجود عجز كبير في موازنة 2020 يصل الى 72 ترليون دينار فعلي، بعد عام يوصف بالرخاء عجزه كان 27 ترليون تخميني مقارنة بما ينتظره في العام المقبل.وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/ المعلومة /، إن “نسبة العجز في موازنة العام الحالي بلغت 27 ترليون دينار […]

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