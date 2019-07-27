اقتصادي : منع الاستيراد يدفع اصحاب المعامل لاعادة تدوير عجلة الإنتاج

2019/07/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الاقتصادي باقر المشاط ، إن الخطوات الاخيرة بمنع استيراد جملة مواد، انعكست ايجابا على انتاج وتسويق المنتج الوطني.وقال المشاط في بيان له اليوم السبت، أن”منع الاستيراد يدفع العديد من اصحاب المعامل الى اعادة تدوير عجلة الانتاج، وبدأت البضائع المحلية تتواجد بقوة في الأسواق”.وأشار المشاط إلى “أهمية أن تتجه الحكومة إلى تفعيل […]

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