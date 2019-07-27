الاتحاد العربي يوافق على اللعب في بغداد وينتظر رد فيفا

2019/07/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد العربي لكرة القدم “مبدئياً” على مقترح العراق، بخوض مباريات ذهاب دور الـ(32)، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستنطلق نهاية الشهر المقبل.ويجري مساء اليوم السبت ، سحب قرعة دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام في المغرب بمشاركة 32 فريقا ً.وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة […]

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