2019/07/27 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل نحو عام، اضطر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى التراجع عدة خطوات إلى الخلف والتغاضي عن قرارات البنك المركزي برفع أسعار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يربح جولة جديدة من المعركة مع «لوبي أسعار الفائدة».. فهل يكسب الحرب؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يربح جولة جديدة من المعركة مع «لوبي أسعار الفائدة».. فهل يكسب الحرب؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يربح جولة جديدة من المعركة مع «لوبي أسعار الفائدة».. فهل يكسب الحرب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).