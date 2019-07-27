اردوغان‭ ‬يربح‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬لوبي‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‮»‬‭.. ‬فهل‭ ‬يكسب‭ ‬الحرب؟

2019/07/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬اضطر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬عدة‭ ‬خطوات‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬والتغاضي‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬برفع‭ ‬أسعار‭

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