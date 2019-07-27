التجارة تصدر تحذيراً الى الفلاحين والمزارعين

2019/07/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارهددت وزارة التجارة، اليوم السبت، كل من يريد المتاجرة او الغش والتهريب بالحنطة، محذرةً بمصادرة كميات الحنطة في حال أثبتت التحقيقات إنها مهربة.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "بعد غلق التسويق يوم 26/7/2019، كانت هناك سيارات لم يتم استلامها وهي موجوده الان في مراكز الاستلام وحسب توجيهات رئيس الوزراء المتضمن استلام كامل الكميات من الفلاحين والمزارعين، تقرر السماح لهم بتسويق محاصيلهم بعد ملء استمارة".

وأشار الى انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود كميات مهربة، عن طريق التجار ضمن هذه السيارات الموجودة في مراكز الاستلام، ولغرض ضمان حقوق الفلاحين والمزارعين في استلام كمياتهم وتفويت الفرصة على التجار، تم اعداد استمارة خاصة يتم املائها من قبل الفلاح شخصياً"، مبيناً ان "الاستمارة تتضمن تسلسل الفلاح او المزارع في الخطة الزراعية والمساحة المزروعة والموقع واسم صاحب الحاصدة التي حصدت أرضه ورقم السيارة وهل الكمية داخل او خارج الخطة".

وأكد، انه "يؤخذ توقيع المزارع على الاستمارة مع رقم هاتفه، وتقوم لجان اوليه في مراكز الاستلام بتدقيق هذه المعلومات ويتعهد المزارع بصحة المعلومات ويتحمل كامل المسؤولية على ان لا يتم صرف مستحقاته لحين تدقيق تلك المعلومات بصورة دقيقة والكشف على الارض التي تعود له والتي سوق الحبوب منها على ان تشكل اللجان من تجارة الحبوب ومديرية زراعة المحافظة والامن الوطني والمفتش العام والرقابة التجارية في وزارة التجارة واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة".

ونوه البيان، الى ان "الوزارة سوف توضع اليد وتصادر الكميات المخالفة ووضع الفلاح او المزارع في قائمة الممنوعين للسنوات القادمة".انتهى/س

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