بن علوي من طهران: يجب الاستفادة من التجارب السابقة لمنع التصعيد في الخليج

2019/07/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس وأكد بن علوي، خلال لقاء عقده مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حسبما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، “ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية”.وأشار بن علوي إلى أنه “يتعين على كافة الدول

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