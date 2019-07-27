شرطة البصرة تصدر توجيهاً جديداً بشأن العجلات المظللة بالمحافظة

2019/07/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

وجه قائد شرطة البصرة الفريق رشيد

فليح، اليوم السبت، بالتعامل مع العجلات المظللة والتي لاتحمل لوحات تسجيل

كـ”مشتبه بها في ارتكاب جرائم”.

وقال إعلام مديرية شرطة البصرة في

بيان، تلقى”النور نيوز” نسخة منه، إن “الفريق رشيد فليح وجه على أن

يكون التعامل مع العجلات المظللة والتي لاتحمل لوحات تسجيل مرورية على أنها عجلات

مشتبه بها بارتكاب الجرائم الحاصلة في المحافظة”.

وشدد فليح، بحسب البيان، على عدم

“تسليم العجلات المظللة الا بعد مطابقة المعلومات مع مديريات وأقسام الشرطة

للتأكد من عدم مطلوبيتها إلى أي مركز من مراكز الشرطة، بدلا من أن يتم التعامل

معها على أنها مخالفة مرورية”.

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