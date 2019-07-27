2019/07/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن

ضبط ضابط برتبة رائد يستحوذ على الأرقام المميزة بطرق ملتوية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط أحد الضباط برتبة رائد من قبل

مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح شخصياً، يقوم بتمشية وتعقيب معاملات

وخاصة الارقام المميزة والاستحواذ عليها بطرق ملتوية وبيعها”.

وأضافت أن “صميم عمل الضابط سابقا

مخول لمتابعة معاملات وزارة الخارجية ويحمل كارت الدخول الى نظام المشروع

الوطني”، مؤكدة أنه “تمت إحالته فوراً إلى التحقيق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن ضبط احد ضباطها يستحوذ على الأرقام المميزة بطرق ملتوية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن ضبط احد ضباطها يستحوذ على الأرقام المميزة بطرق ملتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).