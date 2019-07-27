أمانة العاصمة ترفع الكتل الكونكريتية عن محيط مديرية الجرائم العامة

2019/07/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية عن محيط مديرية الجرائم العامة جنوبي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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