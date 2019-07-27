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مقتل واصابة 4 أشخاص في حصيلة اولية لتفجير كربلاء


مقتل واصابة 4 أشخاص في حصيلة اولية لتفجير كربلاء
2019/07/27 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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