الفتح: عبد المهدي ينفذ عقوبات الخزانة الأمريكية ويسحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/27 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزا تحالف الفتح ، السبت، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سحب اللواء الـ30 التابع للحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى إلى إدراج مسؤول اللواء أبو جعفر الشبكي ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي.وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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