2019/07/27 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق المركز الثقافي في جامعة البصرة اليوم السبت مشروع “المسرح والمدينة ” بمشاركة عشرات الفرق المسرحية في المحافظة.وجرى خلال جلسة حضرها رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي وعدد من الاكاديميين والمهتمين بالمسرح ، استعراض خارطة الطريق والخطوات القادمة للعمل .وقال رئيس جامعة البصرة” ستكون الجامعة داعمة لكل نشاط من شأنه ان يرتقي بالبصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة البصرة تطلق مشروع “المسرح والمدينة ” بمشاركة عشرات الفرق المسرحية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة البصرة تطلق مشروع “المسرح والمدينة ” بمشاركة عشرات الفرق المسرحية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).