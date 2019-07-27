الأمانة تباشر برفع الكتل الكونكريتية عن محيط مديرية الجرائم جنوبي بغداد

2019/07/27 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن محيط مديرية الجرائم العامة جنوبي بغداد.

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