2019/07/27 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / علي الباوي

كثف منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لمواجهته المقبلة امام لبنان في افتتاح منافسات غرب اسيا التي يستضيفها العراق في مدينتي كربلاء المقدسة واربيل بمشاركة تسع دول،بينما التحق لاعبو الزوراء بتشكيلة الفريق بعد الانتهاء من مباراة الكاس.

واوضح المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس في اتصال هاتفي مع "الصباح الرياضي" ان الوطني يواصل تدريباته بوتيرة متصاعدة باشراف المدرب السلوفيني كاتانيتش، بينما اختص مدرب اللياقة الجديد الارجنتيني مارتن ماجستير برفع معدل الجهد البدني للاعبين، تحضيرا للقاء الافتتاح الذي سيقام بعد غد الثلاثاء في ملعب كربلاء امام لبنان لحساب منافسات المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما سوريا وفلسطين والاردن.واضاف ان التدريبات شهدت حرصاً واندفاعاً من اللاعبين لتنفيذ واجبات المدرب من اجل الظهور بالشكل الامثل خلال مباريات البطولة القارية لاسيما انها تقام على ارضنا وبين جمهورنا، موضحا ان العناصر الجديدة التي استقطبها الملاك الفني لاسود الرافدين تسعى الى اثبات وجودها والافادة من هذه الفرصة املا في اختيارهم ضمن التشكيل الاساس الذي سيخوض غمار التصفيات المشتركة لبطولة امم اسيا وكاس العالم المقبلين.واشار كوركيس الى ان التدريبات يوم امس شهدت التحاق لاعبي الزوراء بعد تتويجهم مع الابيض بلقب بطولة كاس العراق للموسم الحالي،لافتا الى ان الوضع الصحي للاعبين جيد ولايشكون من اي اصابات.وفي سياق متصل نوه الى ان وفود المنتخبات العربية الشقيقة من المؤمل لها ان تصل الى مدينتي كربلاء واربيل تباعا بحسب المواعيد التي تم ارسالها الى الاتحاد المركزي عبر اللجنة المنظمة للبطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني يكثف تدريباته تحضيرا للقاء لبنان) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني يكثف تدريباته تحضيرا للقاء لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).