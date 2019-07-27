رماية العراق يحجز بطاقتي التأهل الى بارالمبياد طوكيو

2019/07/27 | 19:48

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بغداد/ نبيل الزبيدي

حجز العراق بطاقتي التأهيل الى بارالمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات رماية المعاقين عن طريق الرامية فرح عبد الكريم وحسين علي باختتام بطولة العالم التي احتضنتها كرواتيا.

وقال نعيم عبد الحسين رئيس اتحاد رماية المعاقين لـ(الصباح الرياضي): ان لاعبة منتخبنا الوطني للمعوقين البطلة فرح عبد الكريم سبهان شاركت ضمن فعالية البندقية الهوائية وحصلت على المركز السابع في بطولة كأس العالم للرماية رقم ( 606 ، 8 ) نقطة وهو رقم يؤهلها إلى بارالمبياد طوكيو 2020 ، علما ان اللاعبة فرح سجلت في بطولة كأس العالم التي اقيمت في العين الاماراتية شباط الماضي حضورا متميزا منوها الى ان الارقام تشهد تطورا ملحوظا وهذا يوضح لنا مدى الخبرة التي تكتسبها اللاعبة من قبل مدرب المنتخب الوطني الايراني حسين أميري ودور الاتحاد في توفير جميع مستلزمات النجاح والتطور .

واضاف ان البطل حسين علي شارك ضمن فعالية البندقية الهوائية وحصد 613 ، 1 نقطة وهو رقم يؤهله إلى بارالمبياد طوكيو 2020 اذ احتل المركز الخامس في سباق التصفيات ولكنه جاء في المركز السابع في سباق (الفاينل).

واضاف عبد الحسين: ان نصب الأهداف الإلكترونية التي تم استيرادها من شركة ايرانية متخصصة في هذا المجال تم تدشينه في الوحدات التدريبية باشراف مدرب المنتخب الوطني حسين أميري ومساعديه الذين عملوا كفريق واحد في تنظيم الالكترون الآلي لهذه الأهداف وكانت نتائج الرمي ممتازة مما يعطينا أملنا كبيرا في تحقيق نتائج طيبة في البطولات المقبلة مبينا ان الدعم متواصل من قبل الدكتور عقيل حميد رئيس المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية وبقية الاعضاء كما يعزز ذلك من قدرة الرامي على تقديم الافضل.

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