الشباب تدرس موضوع إطفاء ديون الأولمبية

2019/07/27 | 19:48

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بغداد / الصباح

عقدت لجنة القرار 140 اجتماعها الاسبوعي بنسخته العاشرة بحضور وزير الشباب الدكتور احمد رياض وجميع اعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء لجنة القرار والكابتن رعد حمودي الذي حضر الاجتماع مؤكدا على ضرورة بدء العمل بصفحة جديدة تنسجم مع تطلعات المرحلة الجديدة التي تخدم واقع رياضة الانجاز العالي، مطالبا بضرورة ايجاد السبل القانونية لمعالجة العديد من الامور لاسيما العجز الحاصل في ميزانية اللجنة الاولمبية للسنين الماضية وتسديد الديون السابقة نتيجة العجز وفق الضوابط القانونية فضلا عن مناقشة الترهل الحاصل في مسألة ذهاب اغلب اموال الرياضة العراقية الى باب الرواتب وعدم توفير متطلبات النجاح للرياضي في الاستحقاقات الداخلية والخارجية .



واستمع رياض الى الاسئلة والاجوبة التي وجهت من قبل اعضاء لجنة القرار الى مدير الامانة المالية للجنة الاولمبية ( المنحلة ) بشأن العجز المتواصل في ميزانيتها والديون المتعلقة بمقر الاولمبية وبعد النقاش المستفيض طالب السيد الوزير بضرورة ايجاد السبل القانونية لإطفاء تلك الاموال وفق السياقات القانونية .من جانبه رحب رئيس لجنة القرار عصام ثامر بعودة رعد حمودي الى جلسات اللجنة واصفا اياه بالقامة الرياضية والشخصية التي تمتلك تاريخا مميزا ، كاشفا عن ان لجنة القرار بغياب حمودي كانت حريصة على اداء المهمة بأمانة واخلاص .

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