2019/07/27 | 19:53

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بالصور ..



الكشف عن طبيعة الاعتداء ارهابي في كربلاء

انفجرت عبوة لاصقة وضعت في سيارة، مساء اليوم السبت، بسيطرة ٥٤ في

محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مراسل آفاق، إن" الحصيلة الاولى للإنفجار هي إستشهاد شخص

وإصابة ثلاثة آخرين.

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