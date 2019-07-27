2019/07/27 | 19:53

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واشنطن بوست: ترامب يتحمل المسؤولية إذا لم تتم مساءلة السعودية على جرائمها

السبت

27

تموز

2019 :

07:29 pm

25

قالت صحيفة واشنطن بوست إن التصويت الذي أجرته لجنة العلاقات الخارجية

في مجلس الشيوخ الأميركي أظهر أنه لا يزال هناك دعم قوي من الحزبين في

الكونغرس لتحميل السعودية المسؤولية عن تدخلها الكارثي في اليمن ومقتل

خاشقجي. وأوضحت ان اللجنة وافقت على مشروع قانون من شأنه تعليق معظم مبيعات

الولايات المتحدة العسكرية إلى السعودية وفرض عقوبات على جميع

المتورطين في مقتل خاشقجي،ورأت الصحيفة أن هذه الأصوات ترسل رسالة

قوية مفادها أن مقتل خاشقجي وجرائم الحرب السعودية في اليمن ما زالت

تعقّد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، ويرجع ذلك إلى حد كبير

إلى رفض ترامب تحميل المسؤولية للنظام السعودي وخاصة ولي العهد محمد

بن سلمان.

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