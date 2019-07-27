قد تكون لأسرى كويتيين.. اكتشاف مقبرة جماعية بالعراق

2019/07/27 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية، السبت، اكتشاف مقبرة جماعية في محافظة المثنى تشير المعلومات الأولية إلى أنها للأسرى الكويتيين الذين أعدمهم نظام صدام حسين في بادية المحافظة الواقعة جنوبي العراق.وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في تصريح صحفي إن "أجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى"، موضحا أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في 20 يونيو الماضي، اكتشاف رفات عدد من الأشخاص في قضاء السماوة بالمثنى، ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثية للضحايا لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لأهالي المفقودين خلال حرب الخليج (1990 – 1991).

وعثرت السلطات العراقية في السابق على مقابر جماعية في بادية المثنى ضمت معارضين عراقيين ومدنيين من مختلف الطوائف أعدموا على يد النظام صدام في المنطقة.

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