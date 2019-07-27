مقتل شخص واصابة ضابط بانفجار قرب كربلاء

2019/07/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل شخص بانفجار عبوة على حافلة لنقل الركاب بمدخل لمحافظة كربلاء.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة لاصقة انفجرت عصر اليوم في سيارة نوع كيا لنقل الركاب بأحد مداخل التفتيش شمالي كربلاء.واضاف ان التفجير تسب بمقتل احد الركاب واصابة نقيب في الشرطة كان في دورية حماية للحجاج المتوجهين الى السعودية تصادف مرورهم لحظة الانفجار

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