مقتل واصابة 4 أشخاص بتفجير عبوة لاصقة على عجلة في كربلاء

2019/07/27 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

أفاد

مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 4 أشخاص جراء تفجير عبوة لاصقة على عجلة

مدنية في كربلاء.

وقال

المصدر في تصريح له، إن “الحصيلة الأولية لتفجير العبوة اللاصقة الموضوعة في

عجلة مدنية بمدخل سيطرة 54 في محافظة كربلاء بلغت قتيل واحد و3 جرحى”.

وكان

مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلة

مدنية في مدخل سيطرة 54 في محافظة كربلاء.

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