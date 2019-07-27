امانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية الجرائم العامة

2019/07/27 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

امانة بغداد، السبت، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد عن المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية من محيط مديرية الجرائم العامة جنوبي بغداد.

وقالت

الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بجهد مشترك ضم

قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الآلي والهندسي في الامانة تمت

المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية الجرائم العامة ضمن منطقة الجمعية

المحلة 824 في الدورة جنوبي العاصمة”.

وأضافت،

أن كوادر الأمانة باشرت بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع

المغلق منذ سنة 2008″.

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