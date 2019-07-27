بالصور ... سقوط شهيد في حصيلة اولية لانفجار بكربلاء المقدسة

2019/07/27 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في سيارة عند "سيطرة ٥١ " شمالي كربلاء المقدسة بالعراق....

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