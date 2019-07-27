2019/07/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yb9U3R8nVc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار المحلية مع فاطمة طالب ليوم2019/7/27) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار المحلية مع فاطمة طالب ليوم2019/7/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).