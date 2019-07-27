2019/07/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أفاد مراسل "العهد نيوز" ، اليوم السبت، عن حدوث انفجار في مدخل سيطرة الوند في كربلاء

وكشف مراسلنا أن طبيعة الانفجار ناتج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مراسل "العهد نيوز" يكشف طبيعة الانفجار عند مدخل كربلاء الشمالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مراسل "العهد نيوز" يكشف طبيعة الانفجار عند مدخل كربلاء الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).