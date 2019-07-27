استشهاد واصابة 4 اشخاص بعبوة لاصقة في سيارة عند مدخل كربلاء الشمالي

2019/07/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مصدر امني، اليوم السبت، طبيعة الانفجار الذي وقع في مدخل كربلاء الشمالي قبل قليل.

وقال المصدر في حديث ان"الانفجار كان عبارة عن عبوة

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