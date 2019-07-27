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مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا


مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا
2019/07/27 | 20:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا

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مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا

السبت 27 يوليو 2019 - 19:37

مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا

مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا 

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