مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا
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مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا
السبت 27 يوليو 2019 - 19:37
مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا
مراسلنا: انفجار سيار مفخخة في إحدى نقاط التفتيش على طريق بغداد كربلاء دون معرفة عدد الضحايا
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