إضراب عام لأطباء الديوانية على خلفية حادثة وفاة الطفلة رفيف

2019/07/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير في المحافظة إن نقيب أطباء الديوانية عماد المياحي، أعلن اليوم السبت، الإضراب العام في المحافظة بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف".

وأضاف مراسلنا، أن المياحي "عزا الإضراب الى تعرض الأطباء في المحافظة لهجمات تسقيط وتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، (يوم الجمعة 26 تموز) نتائج التحقيق بشأن حادثة وفاة طفلة من اهالي محافظة الديوانية، مؤكدة ثبوت تقصير بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة، فيما قررت توجيه العقوبات الرادعة للذين ثبت تقصيرهم.وتوفيت الطفلة رفيف حيدر في محافظة الديوانية بالمستشفى التعليمي إثر تعرضها لحالة اختناق بجسم غريب.

انتهى.ص.هـ.ح.

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