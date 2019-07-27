الفتح: عبد المهدي ينفذ عقوبات الخزانة الأمريكية ويسحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/27 | 20:04

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بغداد :سومر نيوز

عزا تحالف الفتح ، السبت، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سحب اللواء الـ3...

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