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بالتفاصيل.. تعرف على جدول تسجيل لوحات المركبات


بالتفاصيل.. تعرف على جدول تسجيل لوحات المركبات
2019/07/27 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت المديرية العامة للمرور، السبت، مباشرة دوائر التسجيل في البلاد، بتثبيت لوحات المركبات المسجلة حد...

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