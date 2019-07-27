2019/07/27 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. تعرف على جدول تسجيل لوحات المركبات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت المديرية العامة للمرور، السبت، مباشرة دوائر التسجيل في البلاد، بتثبيت لوحات المركبات المسجلة حد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. تعرف على جدول تسجيل لوحات المركبات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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