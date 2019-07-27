بالتفاصيل.. تعرف على جدول تسجيل لوحات المركبات

2019/07/27 | 20:04

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت المديرية العامة للمرور، السبت، مباشرة دوائر التسجيل في البلاد، بتثبيت لوحات المركبات المسجلة حد...

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