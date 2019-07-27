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السبت 27 يوليو 2019 | 07:34 مساءً | عدد القراءات : 21

انفجار في احد مداخل كربلاء

بغداد/..افاد مصدر أمني، السبت، بوقوع انفجار في احد مداخل محافظة كربلاء.

وقال المصدر ان""انفجارا وقع في سيطرة ٥٤ عند مدخل كربلاء من جهة بغداد".

واضاف ” تسبب الانفجارباستشهاد وإصابة 4 أشخاص جراء تفجير عبوة لاصقة على عجلة مدنية في كربلاء".انتهى

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