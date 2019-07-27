إعتقال شخص بحوزته عملة نقدية وهويات مزوة جنوبي بابل

2019/07/27 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم السبت، القاء القبض على شخص بحوزته عملة نقدية وهويات عسكرية مزورة.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "قوة من قسم شرطة ناحية القاسم تمكنت، بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة وإثر عملية نوعية نفذت ضمن قاطع الناحية جنوبي المحافظة، من إعتقال شخص من سكنة محافظة مجاورة ضبط بحوزته عملة أجنبية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي نحو( 7200 ) دولار، بالإضافة الى عدد من الهويات المزورة برتب عسكرية مختلفة".

وأضاف البيان، أن "القوة تحفظت على المضبوطات أصوليا، ونقلت المتهم الى مركز إحتجاز أمني للتحقيق معه".

بغداد اليوم _ كربلاء

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 4 أشخاص جراء تفجير عبوة لاصقة على عجلة مدنية في كربلاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الحصيلة الأولية لتفجير العبوة اللاصقة الموضوعة في عجلة مدنية بمدخل سيطرة 54 في محافظة ك

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة لاصقة على عجلة مدنية بإحدى سيطرات مداخل المحافظة.

وقال المصدر، ان "عبوة لاصقة انفجرت على عجلة مدنية في مدخل سيطرة 54 في محافظة كربلاء أدت الى وقوع ضحايا".

واضاف ان "سيارات

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، عن إعدام تنظيم داعش اثنين من عناصره "نكثا البيعة"، فيما أشار إلى وقوع خلافات حادة و"تصفية حسابات" في صفوفه "المنهارة".

وقال رئيس اللجنة صادق

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