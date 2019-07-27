إيران تسعى لإقامة برامج سياحية و”ثقافية” مشتركة مع البصرة

2019/07/27 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأعلن مساعد مؤسسة منطقة أروند الحرة الإيرانية في الشوون الثقافية والاجتماعية والسياحية قدرة الله طميميان، السبت، إقامة برامج ثقافية مشتركة بين هذه المنطقة ومحافظة البصرة في اطار تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وقال طميميان في تصريح نقلته وكالة “ايرنا” الايرانية وتابعته “كلكامش برس”، أنه “تم التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الزيارة الاخيرة لمحافظة البصرة بهدف إقامة برامج ثقافية وفنية ورياضية فضلاً عن تقديم خدمات السياحة الطبية بصورة مشتركة في البصرة ومدينتي عبادان وخرمشهر جنوب غرب ايران”.

وتابع، أن “إقامة هذه البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية تسهم في تعزيز العلاقات الودية بين إيران والعراق، إذ سيتم صياغة تقويم سنوي للفعاليات الفنية والمسابقات والمعكسرات الرياضية بين محافظة البصرة ومدينتي عبادان وخرمشهر”، مشيرا إلى “رغبة الجانب العراقي بإقامة دورات تدريبية وتاهيلية من قبل الفنانين الايرانيين في محافظة البصرة”.

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