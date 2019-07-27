المحكمة الاتحادية العليا تكشف عن زيادة كبيرة لمتابعي موقعها

2019/07/27 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إياس الساموك

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، تزايد الاهتمام بقراراتها من قبل الباحثين العراقيين والدوليين، وزيادة متابعي موقعها الالكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في تصريح، أن الإقبال الكبير على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا، لا يقتصر على الباحثين والمهتمين بالجانب الدستوري والقانوني، بل تعدى ذلك إلى الأوساط الشعبية، مبينا ان ما يصدر من المحكمة يتم ترجمته إلى اللغة الإنكليزية، مما ساعد في زيادة متابعي موقعها الالكتروني، من دول مختلفة، في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأميركية والسويد.

وأضاف الساموك، ان الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أظهرت دخول نحو مئة وتسعين ألف زائر إلى الموقع، فيما تخطى عددهم الرقم القديم، وهو واحد وعشرون الف متصفح، ليصل الى خمسين ألفا في شهر حزيران الماضي، لافتا الى ان الإحصاءات أظهرت أن أكثر الموضوعات تصفحاً، هي أحكام المحكمة الاتحادية العليا، تلتها الأخبار والمقالات والبحوث.

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