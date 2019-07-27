2019/07/27 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سيطرة 54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. قتيل وجرحى جراء انفجار عبوة لاصقة على عجلة مدنية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. قتيل وجرحى جراء انفجار عبوة لاصقة على عجلة مدنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).