تظاهرة في الديوانية تطالب بمحاسبة المقصرين في حالة وفاة الطفلة رفيف

2019/07/27 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك اليوم العشرات من ابناء محافظة الديوانية للمطالبة بمحاسبة المقصرين بحالة الطفلة رفيف التي توفيت نتيجة الاهمال والتقصير بعد ابتلاعها جسما غريبا.وانطلقت التظاهرة وسط مدينة الديوانية باتجاه شارع الاطباء حيث حمل المشاركون فيها صور الطفلة رفيف ولافتات طالبوا فيها بأقالة مدير عام الصحة في المحافظة ومعاقبة المقصرين والنهوض بالواقع الصحي .كما رفضوا اضراب […]

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