وزير الداخلية يوجه بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح

2019/07/27 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح .وذكر بيان لوزارة الداخلية ان ” الياسري التقى اليوم السبت ، مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي عبد سعيد حسن لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات القانونية الخاصة به” .وناقش الياسري، القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات السلاح […]

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