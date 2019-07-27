قرعة البطولة العربية.. الشرطة والجوية يواجهان الكويت والسالمية

2019/07/27 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سحبت مساء اليوم السبت، قرعة دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.وتقام منافسات هذا الدور من 20 أغسطس/أب إلى 6 أكتوبر/تشرين أول المقبلين.واظهرت القرعة كل من الشرطة العراقية بمواجهة الكويت الكويتي، والقوة الجوية العراقية بمواجهة السالمية الكويتي.

القوة الجوية العراقي

السالمية الكويتي

النجم الساحلي التونسي

شباب الأردن

الجيش السوري

نواذيبو الموريتاني

الوداد البيضاوي المغربي

المريخ السوداني

الإسماعيلي المصري

أهلي بنغازي الليبي

الجزيرة الإماراتي

النصر العماني

الوصل الإماراتي

الهلال السوداني

الاتحاد السكندري

العربي الكويتي

أولمبيك أسفي المغربي

المتأهل من المجموعة A

الترجي التونسي

النجمة اللبناني

مولودية الجزائر

ظفار العماني

الشرطة العراقي

الكويت الكويتي

الرجاء البيضاوي المغربي

هلال القدس الفلسطيني

الشباب السعودي

المتأهل من التصفيات B

شباب قسطنينة الجزائري

المحرق البحريني

العهد اللبناني

اتحاد جدة

وسيشارك في هذه البطولة أندية:

شباب قسنطينة، ومولودية الجزائر (الجزائر)، الوداد، وأولمبيك أسفي، والرجاء (المغرب)، الاتحاد السكندري، والإسماعيلي (مصر)، العربي، السالمية، الكويت (الكويت)، النجم الساحلي، والترجي (تونس)، الجيش (سوريا).

الشرطة، والقوة الجوية (العراق)، الوصل، والجزيرة (الإمارات)، الشباب، والاتحاد (السعودية)، هلال القدس (فلسطين)، الهلال، والمريخ (السودان)، النجمة، والعهد (لبنان)، شباب الأردن (الأردن)، ظفار والنصر (عمان) أهلي بن غازي (ليبيا)، المحرق (البحرين)، الجيش (سوريا)، نواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)

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