بيكنباور يستفيد من تدهور حالته الصحية!

2019/07/27 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حالة فرانز بيكنباور، أسطورة الكرة الألمانية ونادي بايرن ميونخ، في التدهور خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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