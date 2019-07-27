إعتقال شخص بحوزته عملات نقدية وهويات مزورة جنوبي بابل

2019/07/27 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، إعتقال شخص من سكنة محافظة مجاورة ضبط بحوزته عملة أجنبية وعدد من الهويات المزورة".

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