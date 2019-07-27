ارتفاع عدد ضحايا انفجار كربلاء الى شهيد و4 مصابين

2019/07/27 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء … ارتفعت حصيلة انفجار عبوة لاصقة بسيارة مدنية في كربلاء المقدسة الى شهيد و4 مصابيين.وذكر مصدر امني ،ان” عدد ضحايا الانفجار الذي وقع قرب سيطرة 54 في الوند ارتفع الى شهيد واربعة مصابين “.فيما لم تعلن الجهات الرسمية عن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الارهابي الذي طال سيارة مدنية بعبوة لاصقة […]

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