مصدر يكشف طبيعة انفجار كربلاء: استشهاد واصابة 4 اشخاص

2019/07/27 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، السبت، طبيعة الانفجار الذي وقع في مدخل كربلاء الشمالي قبل قليل.

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