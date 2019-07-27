اقتصادي يضع حلولا لانهاء مشكلة البطالة

2019/07/27 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الخبير الاقتصادي ،عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار ، حلولاً لإنهاء مشكلة البطالة في العراق.وقال العطار في بيان له اليوم، إن”حل مشكلة البطالة يتم بعدة طرق،برفع الحكومة الأجور الشهرية التي تشجع الموظفين باداء عمل جيد حتى يتحقق عندهم الرضا المادي ويكونون بغنى عن مناسفة العاطلين بعمل ثاني.وشدد على :” ضرورة ان […]

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