2019/07/27 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7SJmkZtFiR4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرون في الديوانية يدعون إلى محاسبة المقصرين في وفاة الطفلة رفيف التي لقت مصرعها أثر إهمال طبي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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