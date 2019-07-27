2019/07/27 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرون في الديوانية يدعون إلى محاسبة المقصرين في وفاة الطفلة رفيف التي لقت مصرعها أثر إهمال طبي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7SJmkZtFiR4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرون في الديوانية يدعون إلى محاسبة المقصرين في وفاة الطفلة رفيف التي لقت مصرعها أثر إهمال طبي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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