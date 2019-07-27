القوات الامنية تواصل تأمين قوافل حجاج بيت الله عبر منفذ عرعر الحدودي

2019/07/27 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد قائدا عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء، السبت، عن استمرار العمل في الخطة الامنية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام برا عبر منفذ كربلاء النخيب عرعر.وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء تلقت /اميديا نيوز/، نسخة منه، أن “قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي، وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، اعلنا عن استمرار […]

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