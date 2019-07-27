النائبة فيان القاضي تؤكد على اهمية التنسيق بين الجهات الامنية وتفعيل مبدأ سيادة القانون كاحد المحاور المهمة في البرنامج الحكومي

2019/07/27 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على ما حصل من خروقات امنية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ,اكدت النائبة الدكتورة ڤيان صبرى القاضي على اهمية التنسيق بين الجهات الامنية وتفعيل مبدأ سيادة القانون كاحد المحاور المهمة في البرنامج الحكومي.وفي بيان للنائبة فيان صبري وتلقته وكالة صدى ,ان قضاء داقوق بمحافظة كركوك يعيش حالة من الاوضاع الامنية السيئة المتكررة بين

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