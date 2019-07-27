2019/07/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، في مكتبه مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي عبد سعيد حسن لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات القانونية الخاصة به.وذكر بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى، ان” الياسري ناقش القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات السلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه بوضع آلية جديدة لمنح إجازة السلاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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