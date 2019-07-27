إنفجار في كربلاء

2019/07/27 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات الفرات الاوسط، اليوم السبت، عن وقوع انفجار عند مدخل مدينة كربلاء.وذكرت الفرات الاوسط في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الانفجار وقع عند الساعة ١٨:٤٠، عند استيقاف عجلة نوع جمبي ١٣ راكب، يستقلها أربعة أشخاص فقط في سيطرة م ٥٤ الحدود الادارية بين بابل وكربلاء، وحدث انفجار داخل عجلة لم تعرف اسبابه، لافتاً الى ان "الانفجار ادى إلى وفاة احدهم وجرح ثلاثه تم نقلهم للمستشفى وسيتم التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل".

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