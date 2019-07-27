بالتفاصيل.. مقتل وجرح 4 اشخاص بإنفجار داخل عجلة شمالي كربلاء (صور)

2019/07/27 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، السبت، عن مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين اثر انفجار داخل عجلة، شمالي كربلاء.وقال مصدر بقيادة العمليات لوكالة نون الخبرية، انه "بالساعة 6:40 مساء اليوم، وعند استيقاف عجلة نوع جمبي ١٣ راكب يستقلها أربعة أشخاص فقط في سيطرة م ٥٤ (الحدود الادارية بين بابل وكربلاء) حدث انفجار داخل عجلة لم تعرف اسبابه حسب المعطيات الاوليه داخل العجلة".

واضاف المصدر، ان "الانفجار ادى إلى وفاة احدهم وجرح ثلاثه تم نقلهم للمستشفى وسيتم التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل".

كرار الاسدي - كربلاء

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